ಕರಿಯರ್, ಲವ್, ಲೈಫ್… ನಂಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು… ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಪೋಸ್ಟ್
Namratha Gowda: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆ ನಮ್ರತಾ ಹಾಕಿರುವ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಟಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಬೋಲ್ಡ್ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ತಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ ಕ್ರಾಪ್ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿ, ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್ ಕೊಟ್ಟು, ಅದಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ನನಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ರತಾ
ನಮ್ರತಾ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕರಿಯರ್, ಲವ್, ಲೈಫ್… ನಂಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕು (I want it all.The Career. The Love. The Life.) ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ರತಾ ಕರಿಯರ್ ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಏನಿದರ ಅರ್ಥ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಕರಿಯರ್
ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ, ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿಯ ಮದುವೆ ಹಾಗೂ ನಾಗಿಣಿ 2 ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಸದ್ದು ಮಾಡಿ, ಇದೀಗ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಿಧಿ-ಕರ್ಣ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಮ್ರತಾ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಲವ್ ಲೈಫ್?
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸುದ್ದಿ ಹಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಕುಟುಂಬವೇ ಮುಖ್ಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ? ಇಲ್ಲವೋ? ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ.
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