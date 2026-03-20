1 ವರ್ಷದ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಆದಾಯವನ್ನು, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ದುಡಿತೀನಿ: ಪ್ರಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಧು ಗೌಡ
Youtuber Madhu Gowda: ಕನ್ನಡ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಮಧು ಗೌಡ, ಪ್ರಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರೊಬ್ಬರೇ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಿರೋದಾ? ಮಗು ಹೆರೋದಾ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು, ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮಧು ಗೌಡ ಅವರು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧು ಗೌಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ನನ್ನ ಪ್ರಗ್ನೆನ್ಸಿ ರಿವೀಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ 99% ಜನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀರಾ. ನಾವು ಪ್ರಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಡಿಯೋ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಮಗು ಹೆತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇವಳೊಬ್ಬಳೇ ಹೆರೋದಾ?
ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾಳೆ ಇವಳು. ಯಾರು ಮಗು ಹೆತ್ತಿಲ್ವಾ? ಮಗು ಹುಟ್ಟೋಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಹಿಂಗೆ, ಇನ್ನು ಮಗು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇವ್ರು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಓವರ್, ಆಕ್ಷನ್, ಇಷ್ಟೊಂದು ಶೋ ಆಫ್. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲು ತಾಯಿ ಆಗ್ತಿರೋದು, ನಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಗು ಹೆರುತ್ತಿರೋದು ಎಂದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯಾಗೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆ ಖುಷಿ ಅದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ನೋಡೋರ ಕಣ್ಣಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ತಾಯಿಯಂದಿರು ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ
ತಂದೆ ಆಗೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಆಗೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅನುಭವಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಹಿಳೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಿಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಬೇಸರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ನಿಶಾಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು
ನನ್ನ ನಾದಿನಿ ನಿಶಾ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಳು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಮಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅತ್ತೆ ಆಗ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮಗು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಗುವ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ. ನಿಖಿಲ್, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಮಗು.
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೆವು
ನಾನು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಗ್ನೆನ್ಸಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಗ್ನೆಂಟ್ ಹೌದೋ? ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಹಾಕದೆ, ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ.
ಕಂಟೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ
ಕಂಟೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪ್ರಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಎತ್ತಬೇಕು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಳ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿಲ್ಲವಾದರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿತ್ತು.
ಜೀ, ಕಲರ್ಸ್ನಿಂದ ಆಫರ್ ಬಂದಿತ್ತು
ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯುಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ಸಿಗೋ ಹಣವನ್ನು, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲೇ ದುಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಯುಟ್ಯೂಬ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ದುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಜೀ, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಕಪಲ್ ಶೋಗಳಿಂದ ಆಫರ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟಿವಿ ಇಷ್ಟ, ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಇಷ್ಟ.
ನೀವು ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು?
ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಣ ಗಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೇಸರ ಆಗುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀನಿ.
