Youtuber Madhu Gowda And Nisha Ravindra: ಕನ್ನಡ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಮಧು ಗೌಡ ಹಾಗೂ ನಾದಿನಿ ನಿಶಾ ರವೀಂದ್ರ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೊಸ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ!
ಕನ್ನಡ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಮಧು ಗೌಡ ( Youtuber Madhu Gowda ) ಅವರ Vlog ನೋಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆಗಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೊಳೋದು, ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡೋದು, ಸೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವ ಮಧು ಗೌಡ ಈಗ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋರು ಜಾಸ್ತಿ!
9 To 5 ಜಾಬ್ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅನೇಕರು ಇಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಹೆಸರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣದಿಂದ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದವರು, ಕಾರ್ ತಗೊಂಡವರು, ಸಾಲ ತೀರಿಸಿದವರು ಒಬ್ಬರಾ? ಇಬ್ಬರಾ?
Video Vlog ಮಾಡೋ ಕುಟುಂಬ!
ಮಧು ಗೌಡ ಅವರು ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ನಿಖಿಲ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಲವ್, ಮದುವೆ ಎಂದು ನಿತ್ಯವೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 3 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರೇ!
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಯುಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಧು ಗೌಡ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಶ್ರೀಮಂತರೇ. ಇವರ ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಬಂಗಾರ, ಮನೆ ಕೂಡ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ
ಅಂದಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರೋ ಮಧು ಗೌಡ ಅವರು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದರಂತೆ, ಗೋಲ್ಡ್, ವಾಹನಗಳು ಹೀಗೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಯ ಮೊತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.
ಬಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭ
ಈಗ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಧು ಗೌಡ, ನಿಖಿಲ್ ತಂಗಿ ನಿಶಾ ರವೀಂದ್ರ ಧರಿಸೋ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಈ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಏನು ಕಥೆ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ನಿಧುವಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಬಟ್ಟೆ ಉದ್ಯಮದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಧು ಗೌಡ, ನಿಶಾ ಹಾಕುವ ಸೀರೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆಯಂತೆ.
ಜನರು ಹೇಳೋದೇನು?
ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಈ ಕುಟುಂಬ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರೋದು ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬೆಳೆದರೆ ಈ ಥರ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರೋ ಜೋಡಿ!
ಅಂದಹಾಗೆ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಳ ಅನಂತ್ ಅಂಬಾನಿ-ರಾಧಿಕಾ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ದಂಪತಿಯು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮಧು ಹಾಗೂ ನಿಖಿಲ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಡಿಸೈನರ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮಧು ಗೌಡ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಮದುವೆ ನೋಡಿ ಅನೇಕರು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಉಳಿದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಧು ಗೌಡ ಕುಟುಂಬವು ನೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ತೀರ ಅಪರೂಪ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇನ್ನು ಇವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಳಗವೇ ಇದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಮಧು ಗೌಡಗೆ ಈಗ 24 ವರ್ಷ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.