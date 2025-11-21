- Home
ಕನ್ನಡದ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟಿಗೆ ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನಿಂದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬೇಡಿಕೆ?
ನಟಿ ಮಾನ್ಯ ಆನಂದ್, ಧನುಷ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಧನುಷ್ ಹೆಸರು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ತಮಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳಿನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಮೂಲದ ನಟಿ ಮಾನ್ಯ ಆನಂದ್ ಈಗ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಧನುಷ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ದ ರಾಜಾ ರಾಣಿ ರೋರರ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಹಾಸನ ಮೂಲದ ಮಾನ್ಯ ಆನಂದ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
2018ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದ ಬಿಳಿ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲೂ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ತೆಲುಗುವಿನ ಭಾಗ್ಯರೇಖಾ ಹಾಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ತಮಿಳಿನ ವಾನಂತಿ ಪೋಲಾ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇವರು ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರ ತುಳಸಿ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು.
ಹೀಗಿದ್ದ ಮಾನ್ಯ ಆನಂದ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಧನುಷ್ ಹೆಸರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಡೀ ಕೇಸ್ನಿಂದ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟ ಧನುಷ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ನಟಿ ಮಾನ್ಯ ಆನಂದ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮಾನ್ಯ ಅವರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಹೆಸರನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಧನುಷ್ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೂಡ ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದರು. ಮಾನ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಧನುಷ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮಾನ್ಯ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಧನುಷ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ದುರುಪಯೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ನಟಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗುರುತನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಕೂಡ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವುಂಡರ್ಬಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಗಳು ನಕಲಿ ಮತ್ತು ಆಧಾರರಹಿತ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ತಮಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಮಾನ್ಯ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಧನುಷ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಯಾದ ವುಂಡರ್ಬಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಧನುಷ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಆತ ಕೇಳಿದ್ದ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅರ್ಥದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಆತ ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಧನುಷ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವುಂಡರ್ಬಾರ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ಸ್ಥಳದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಆತ ನನಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ಅರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ, ಮಾನ್ಯ ಅವರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
