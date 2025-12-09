- Home
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 12ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಹವಾ
ತಾವೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಡಾಗ್ ಬ್ರೀಡರ್, ಛಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 1 ಷೋ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ Bigg Boss 12 ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಹವಾ ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿರುವ ಅವರು, ವಿವಿಧ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಪಯಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆನೇ!
ಸುರಸುಂದರಾಂಗ
ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುರಸುಂದರಾಂಗ, ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಹುಡುಗಿಯರು ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುವ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್, ತಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ 2ನೇ ಹೀರೋ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಅಹಂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬರ್ 2 ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ?
ಇಂತಿಪ್ಪ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಇದೀಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ನಾನು ಇದ್ರೆ ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಾರಣನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ!
ಎಂಎಸ್ಎನ್ ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಅವರು, ಲೈಟ್ ರಾತ್ರಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಡುಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಟೈಂ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿಪೂರ್ತಿ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್, ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಧ ನಿದ್ದೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸತ್ತೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ- ಪ್ಯಾಂಟ್ ಲೂಸ್
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ ತಾನೇ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಾಕಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಿದ್ನಾ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಂಟೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಗಲ್ಲ ಎನ್ನಿಸಿತು. ಎಲ್ಲರೂ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಇಟ್ಟರು. ನಾನು ಮೊದಲು ತಮಾಷೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಿಜ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್
ಅಂದಹಾಗೆ, ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ಲೌಸ್, ಬ್ರಷ್ ಏನೂ ಬಳಸದೇ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಸದ್ದು ಮಾಡಿರೋ ಸತೀಶ್ ಅವರು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದುಬಾರಿ ಚಡ್ಡಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕದಿಯಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದೂ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಸುದೀಪ್ ಕೂಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.
