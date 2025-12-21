- Home
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 9 ವಿನ್ನರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಲ: ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆಯೇ ನಡೆದಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಲ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಟೈಟಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟೈಟಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಶುರುವಾದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಲ, ತನುಜಾ, ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್, ಡೇಮನ್ ಪವನ್ ಮತ್ತು ಸಂಜನಾ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಲ ಮತ್ತು ತನುಜಾ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಡೇಮನ್ ಪವನ್ ಕೂಡ ಟೈಟಲ್ ರೇಸ್ಗೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಲ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ವಿನ್ನರ್
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ವಿನ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಲ ಅವರೇ ವಿನ್ನರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒಲವು ತೋರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತನುಜಾ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದೇನೋ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಅನುಮಾನ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆಯೇ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಟೈಟಲ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ವಾರ ತನುಜಾ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದರೂ, ಕೊನೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿ ಟೈಟಲ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 7ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಟೈಟಲ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅವರ ನಂತರ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೋಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9ರ ಫೈನಲ್ ವಾರದ ವೋಟಿಂಗ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ತನುಜಾ ನಡುವೆಯೇ ನಡೆಯಿತು. ಡೇಮನ್ ಪವನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬಂದರೂ, ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮತ್ತು ತನುಜಾರನ್ನು ಮೀರಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನುಜಾ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ವೋಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿತ್ತು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನುಜಾರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ವೋಟಿಂಗ್ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಲಗೆ 40% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೋಟಿಂಗ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ, ತನುಜಾಗೆ 35% ವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಡೇಮನ್ಗೆ 27%, ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ಗೆ 25% ಮತ್ತು ಸಂಜನಾಗೆ 20% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ತನುಜಾ ರನ್ನರ್ ಅಪ್
ಆದರೆ, ತನುಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಆಕೆಯನ್ನೇ ವಿನ್ನರ್ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರವಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರ ವೋಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೂ, ಈ ಬಾರಿ ತನುಜಾಗೆ ಟೈಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ 8 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮುಖಿ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಕಪ್ಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೂ, ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್ ಅನ್ನು ತನುಜಾಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಅಂದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಒತ್ತಡ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪರವಾಗಿದ್ದು, ವೋಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮುಂದಿದ್ದರಿಂದ, ತಂಡವು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಲ ಅವರನ್ನೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿತಂತೆ.
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಲ ಯಾರು?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು 9ರ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಕಠಿಣ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯನಗರಂ ಮೂಲದ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಶದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕನಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಟದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ತಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9ರ ವಿನ್ನರ್ ಟೈಟಲ್ ಸಾಧಿಸಿದರು.
