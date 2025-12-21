- Home
- 30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿರುವ ಮೂವರು ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್.. ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವೈರಲ್
ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಸತತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿರುವ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಅಮಿಗೋಸ್ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆಶಿಕಾ ಎಂಟ್ರಿ
ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಅಮಿಗೋಸ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಾಮ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ 'ನಾ ಸಾಮಿ ರಂಗ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದರು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
ಹಿರಿಯ ನಟರೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಆಶಿಕಾಗೆ 37 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಆಶಿಕಾ ಚಿರಂಜೀವಿಯವರ 'ವಿಶ್ವಂಭರ'ದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರವಿತೇಜ ಜೊತೆ 'ಭರ್ತ ಮಹಾಶಯುಲಕು ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರ 28 ವರ್ಷ.
ನಟರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ
ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಿನ ಅಂತರವಿರುವ ನಟರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಶಿಕಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ತಾನು ನಟರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶಿಕಾ ಹೇಳಿದರು. ಕಥೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಅಥವಾ ಯಂಗ್ ಹೀರೋ ಎಂದು ನೋಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಮಾಡರ್ನ್ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ
'ನಾ ಸಾಮಿ ರಂಗ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವ ಪಾತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಒಂದು ಅನುಭವ. 'ಭರ್ತ ಮಹಾಶಯುಲಕು ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡರ್ನ್ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಯುವತಿಯರನ್ನು ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಕಾ ಹೇಳಿದರು.
ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಚಿತ್ರ 'ಭರ್ತ ಮಹಾಶಯುಲಕು ವಿಜ್ಞಪ್ತಿ'
ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ರವಿತೇಜ ಮಾಸ್ ಜಾನರ್ ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶಿಕಾ ಜೊತೆ ಡಿಂಪಲ್ ಹಯಾತಿ ಕೂಡ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಯಸಿ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕುವ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರವಿತೇಜ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
