- Home
- Entertainment
- TV Talk
- ಇವ್ರೇ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್; ಕನ್ನಡದ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ?
ಇವ್ರೇ ನನ್ನ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್; ಕನ್ನಡದ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋದು ಯಾವಾಗ?
ಇಡೀ ನಾಡು ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅನೇಕರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಎಂದಿಲ್ಲ. ದಿನವೂ ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಎಂದು ಹೇಳೋದುಂಟು. ಅಂದಹಾಗೆ ಕನ್ನಡದ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಲವ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ?
ಮಾನಸಾ ಹಾಗೂ ಶಿವು
ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಾನಸಾ ಮನೋಹರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವು ಅವರು ಲವ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕ ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ನಮ್ರತಾ ಗೌಡ ಅವರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಹೇಶ್ ಜೊತೆ ಲವ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಗಾಸಿಪ್ ಇದೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂದು ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು.
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ
ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರೇ ಎಷಿಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಶಿಶಿರ್ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಮಾತ್ರ, “ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ನಂಬುತ್ತಿಲ್ಲ”. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬಹುದು.
ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆತ್ಮೀಯತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ದಿವ್ಯಾ ಉರುಡುಗ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು ಲವ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಪವನ್ ರವೀಂದ್ರ
ನೀ ಇರಲು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ಪವನ್ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ನಟಿ ಆರತಿ ಸುಭಾಷ್ ಜೊತೆ ಲವ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಅಧಿಕೃತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೂಲ್ಯ-ನಿರಂಜನ್
ಕಮಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ನಿರಂಜನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಅವರು ಲವ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಜೋಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮದುವೆ ಆಗಲಿದೆಯಂತೆ.
ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ-ರಮಿಕಾ ಶಿವು
ನೀನಾದೆ ನಾ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ದಿಲೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ-ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಅವರು ಲವ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೂಡ ಹೌದು. k
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.