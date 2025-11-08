- Home
- Brahmagantu: ದೀಪಾ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸೀಕ್ರೇಟ್ ದುರ್ಗಾ ಮುಂದೆ ಬಯಲಾಗೋಯ್ತು! ಮುಂದಾದದ್ದೇ ಬೇರೆ
ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಮತ್ತು ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮದಲ್ಲಿ, ದೀಪಾಳೇ ದಿಶಾ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ದಿಶಾಳ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದೀಪಾ ತನ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ನಿಂದಾಗಿ ದುರ್ಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ದುರ್ಗಾ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೇನು?
ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ
ಸದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟು ಮತ್ತು ನಾ ನಿನ್ನ ಬಿಡಲಾರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ದೀಪಾ ಮನೆಗೆ ದುರ್ಗಾ-ಶರತ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವೊಂದು ನಡೆದೇ ಹೋಗಿದೆ.
ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
ದೀಪಾಳೇ ದಿಶಾ ಎನ್ನುವ ಗುಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿಯೇ ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಿಶಾಗೆ ಆಹ್ವಾನ
ಇದೀಗ ದುರ್ಗಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ದಿಶಾಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ದೀಪಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೂ, ದಿಶಾ ಬರುವಾಗ ದೀಪಾ ಮಾಯವಾಗಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಿಶಾ ಗೆಟಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ದೀಪಾಳ ಹುಡುಕಿ ದುರ್ಗಾ
ದೀಪಾ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದಳು ಎಂದು ದುರ್ಗಾ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಹಿತಾ ಆ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ದೀಪಾ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ದೀಪಾಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊರಟಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಿಶಾ ಬಂದಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿ ದುರ್ಗಾಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ.
ದೀಪಾ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್
ಅವಳಿನ್ನೂ ದಿಶಾನ್ನ ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವಳು ಯಾರು ಎಂದು ಸಂದೇಹ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ದೀಪಾ ತನ್ನ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆಗ ಅವಳು, ಅರೆ ದೀಪಾ ಹಾಕಿರುವ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ.
ದೀಪಾಳಿಂದ ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು
ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೀಪಾ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೀಪಾ ಮತ್ತು ದಿಶಾ ಒಬ್ಬಳೇ ಎನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂದಿದ್ದಾಳೆ.
ದುರ್ಗಾಗೆ ಶಾಕ್
ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ದುರ್ಗಾಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬಳೇ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಚಿರುಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೊರಟಾಗಲೇ ಶರತ್ ಬಂದು ಆಕೆಯ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶರತ್ಗೂ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದಾಯ್ತು. ಮುಂದೇನು ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಕುತೂಹಲ.