ಮುದ್ದಾದ ಹುಡುಗಿ ಕೈಹಿಡಿಯಲಿರುವ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್!
Suraj Chavan Marriage: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ ಸೀಸನ್ 5ರ ವಿನ್ನರ್ ಸೂರಜ್ ಚವಾಣ್ ಅವರ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅವರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೋದರಿ ಅಂಕಿತಾ ವಾಲಾವಾಲ್ಕರ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಸೂರಜ್ ಚವಾಣ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಸೂರಜ್ ಅವರ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೋದರಿ ಅಂಕಿತಾ ವಾಲಾವಾಲ್ಕರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ತಾರೆ ಸೂರಜ್ ಚವಾಣ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮರಾಠಿ ಸೀಸನ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರಳತೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಸೂರಜ್ ರೀಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಕಿತಾ ವಾಲಾವಲ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅಂಕಿತಾ ಸೂರಜ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೂರಜ್ ಚವಾಣ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿ-ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೂರಜ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರಾ? ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು.
ಸೂರಜ್ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗಿಯೊಂದಿಗಿನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರು ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಸೂರಜ್ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಮಾತುಕತೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿತ್ತು.
ಅಂಕಿತಾ ವಾಲಾವಲ್ಕರ್ ಅವರು ಸೂರಜ್ ಅವರ ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, 'ಸೂರಜ್ಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ಇದು ಗಿಫ್ಟ್ ಏಕೆಂದರೆ ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಸೂರಜ್ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅವರು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ? ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿದೆ.