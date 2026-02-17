- Home
ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಹವಾ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನದು?
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡದ ಹವಾ
ಇತ್ತ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಅದರ ಹವಾ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ಜನರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮಾತಾದರೆ ಅತ್ತ ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 9ನೇ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲ. ಇದು ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿತ್ತು.
ತೆಲುಗು ಕುರಿತು
ಇನ್ನು ತೆಲುಗುವಿನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದಾಗಲೇ 12 ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ತೆಲುಗುವಿನಲ್ಲಿ 9 ಮುಗಿದಿದೆ. ಸೀಸನ್ 10 ಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ 10 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ.. ಈ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದ್ಭುತಗೊಳಿಸಲು ತಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕರೆ
ಕಳೆದ 9 ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲು ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್
9 ಸೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ಗಳ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ, ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್, 6,7 ಸೀಸನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಸೀಸನ್ 8 ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಸೀಸನ್ 8 ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9, ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಟಿಆರ್ಪಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ
ಈ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೀಸನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ನಡುವಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಒಂದು ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪಡಾಳ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಈಗ ಸೀಸನ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10 ಯಾವಾಗ?
ತಂಡವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ಅನ್ನು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಬಾರಿ ಈ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದವು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಅದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭ
ಈಗ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಅದು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗದಿದ್ದರೆ.. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಆಗಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ನಾನಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ನಿಂದ 9 ನೇ ಸೀಸನ್ವರೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅವರನ್ನು ನಿರೂಪಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು.
ನಿರೂಪಕರು ಯಾರು?
ಕಳೆದ ಎರಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ.. ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ವೈರಲ್ ಆದವು. ಆದರೆ.. ಕಿಂಗ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಮತ್ತು ಸೀಸನ್ 9 ಅನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ನಾಗಾರ್ಜುನ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 10 ರ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ, ಟಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
