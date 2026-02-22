ಸೀರಿಯಲ್: ಕರ್ಣ, ಗೀತಾ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: MBA
ಸೀರಿಯಲ್: ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಗಟ್ಟಿಮೇಳ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: B. Com
ಸೀರಿಯಲ್: ಅಮೃತಧಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳು, ತಮಿಳು ಸೀರಿಯಲ್
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಪಿಯುಸಿ
ಸೀರಿಯಲ್: ಕರ್ಣ, ನಾಗಿಣಿ 2, ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿಯ ಮದುವೆ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಅರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್
ಸೀರಿಯಲ್: ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ, ಅಂತರಪಟ
ಸೀರಿಯಲ್: ಪ್ರೇಮಾ ಕಾವ್ಯ, ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಗಟ್ಟಿಮೇಳ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ
ಸೀರಿಯಲ್: ಭಾರ್ಗವಿ LLB, ಅಮೃತಧಾರೆ, ರಾಮಾಚಾರಿ
ಸೀರಿಯಲ್: ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸೊಸೆ ತಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಗುಪ್ತ ಗಾಮಿನಿ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: B.sc ಮತ್ತು BA in Hindi
ಸೀರಿಯಲ್: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ, ರಾಜಾ ರಾಣಿ
ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: BA
