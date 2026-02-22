Kannada

ಭವ್ಯ ಗೌಡ

ಸೀರಿಯಲ್: ಕರ್ಣ, ಗೀತಾ

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: MBA

ನಿಶಾ ರವಿಕೃಷ್ಣನ್

ಸೀರಿಯಲ್: ಅಣ್ಣಯ್ಯ, ಗಟ್ಟಿಮೇಳ

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: B. Com

Image credits: Instagram
ಛಾಯಾ ಸಿಂಗ್

ಸೀರಿಯಲ್: ಅಮೃತಧಾರೆ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾಗಳು, ತಮಿಳು ಸೀರಿಯಲ್

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಪಿಯುಸಿ

Image credits: our own
ನಮೃತಾ ಗೌಡ

ಸೀರಿಯಲ್: ಕರ್ಣ, ನಾಗಿಣಿ 2, ಪುಟ್ಟ ಗೌರಿಯ ಮದುವೆ

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಅರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್

Image credits: Instagram
ಪ್ರತಿಮಾ ಠಾಕೂರ್

ಸೀರಿಯಲ್: ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ, ಅಂತರಪಟ

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಪಿಯುಸಿ

Image credits: Instagram
ಪ್ರಿಯಾ ಆಚಾರ್

ಸೀರಿಯಲ್: ಪ್ರೇಮಾ ಕಾವ್ಯ, ಕಾವೇರಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ, ಗಟ್ಟಿಮೇಳ

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ

Image credits: our own
ರಾಧಾ ಭಗವತಿ

ಸೀರಿಯಲ್: ಭಾರ್ಗವಿ LLB, ಅಮೃತಧಾರೆ, ರಾಮಾಚಾರಿ

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: ಪಿಯುಸಿ

Image credits: Instagram
ಸುಷ್ಮಾ ಕೆ ರಾಮ್

ಸೀರಿಯಲ್: ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಸೊಸೆ ತಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಗುಪ್ತ ಗಾಮಿನಿ

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: B.sc ಮತ್ತು BA in Hindi

Image credits: our own
ಚಂದನ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ

ಸೀರಿಯಲ್: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ, ರಾಜಾ ರಾಣಿ

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ: BA

Image credits: Instagram

