BBK 12: ರಾಶಿಕಾ, ಸೂರಜ್ I Love You ಕಥೆ; ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದೆ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಿತ್ತು
Bigg Boss Kannada Season 12 Episode Update: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋನಲ್ಲಿ ವೈಲ್ಡ್ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಮನೆ ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದುಂಟು.
ಐ ಲವ್ ಯು ಕಥೆ ಏನು?
ಒಮ್ಮೆ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಶಿಕಾಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ರಾಶಿಕಾ ಅವರು ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿಲ್ಲವಾ? ಅಥವಾ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಯ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
ಜಗಳ ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ
“ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಗಲಿಬಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು?” ಎಂದು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್
ಆಗ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ ಅವರು, “ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು, “ಇಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾರೂ ಬಂದು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಐ ಲವ್ ಯು
ಆದರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ದೋಸ್ತಿಯೇ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು “ಐ ಲವ್ ಯು, ಯು ಲವ್ ಮೀ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಲವ್ ಯು, ಏನ್ ಸೂರಜ್” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸೂರಜ್ ಅವರು, “ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಲಾ?
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಸಲಾ? ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಸೂರಜ್, ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಶಿಕಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾತನಾಡಬಾರದು, ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.