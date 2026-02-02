- Home
- ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರಿಯಾಗಿ ಕಂಡ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಕಣ್ಣು ಬೀಳತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪಾ! ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ನಟ ರಾಘವೇಂದ್ರ
'ಮಜಾ ಭಾರತ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ತಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀವೇಷದ ಮೂಲಕ 'ರಾಗಿಣಿ' ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಇವರು, ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮಗಾದ ಕಿರುಕುಳದ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಘವೇಂದ್ರನೋ, ರಾಗಿಣಿಯೊ?
ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ರಾಗಿಣಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆದವರು 'ಮಜಾ ಭಾರತ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ. ಸ್ತ್ರೀವೇಷದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಯಾರದ್ದು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ರಾಘವೇಂದ್ರ. ರಾಗಿಣಿ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಮಿಡಿ ಹೀರೋ ರಾಘು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆಯೇ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾಗರದವರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹುಡುಗಿ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಇವರು ಸ್ತ್ರೀವೇಷ ಹಾಕಿದರೆನೇ ನೋಡಲು ಸೊಗಸು ಎನ್ನುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಇವರನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಲು ಬಯಸುವುದು ಇದೆ.
ಮಿನುಗುತಾರೆ ಕಲ್ಪನಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ...
ಇದೀಗ ಇವರು ಮಿನುಗುತಾರೆ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ರೆಟ್ರೋಸ್ಟೈಲ್ ಗೆಟಪ್ನಲ್ಲಿ, ಬಾನಲ್ಲೂ ನೀನೆ, ಭುವಿಯಲ್ಲೂ ನೀನೇ ಹಾಡಿಗೆ ನಟಿ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರಂತೆಯೇ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ನಟನೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇವರು ಪುರುಷ ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ತಿಳಿಯದೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೀರಿ ಮೇಡಂ ಎಂದೇ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನ ಕಾಲೆಳೆದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಇದೇ ವೇಳೆ, ಕೆಲವರು ಹೀಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಜ್ಜ ಉಜ್ಜದೇ ಇರ್ತಾನಾ ಎಂದು ನಟನ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಹೆಣ್ಣು ವೇಷ ಧರಿಸಿದಾಗ ತಮಗೆ ಆಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ನೋಡಲು ಸುಂದರಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ರಾಘವೇಂದ್ರನನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಎಂದೇ ತಿಳಿದು ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಉಜ್ಜಲು ಬಂದಿದ್ದ ಅಜ್ಜ
ಯಾವುದೋ ಷೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಹೆಣ್ಣಿನ ವೇಷ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಷೋಗಾಗಿ ಅವರು ಅದೇ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮುಂದಿನ ಷೋಗೆ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಜ್ಜನೊಬ್ಬ ಬಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅವರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದನಂತೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೇ ಕೈ ತಾಕಿರಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡರೆ, ಆ ಅಜ್ಜ ನಿಧಾನವವಾಗಿ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಲು ಬಂದನಂತೆ! ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ, ಲೋ ನಿನಗೆ ಇರೋದೇ ನನಗೆ ಇರೋದು ಕಣೋ ಎಂದು ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಬೈದರಂತೆ!
ಕಾಲ್ಕಿತ್ತ ಅಜ್ಜ
ಇವರ ದನಿ ಕೇಳಿ ಈತ ಪುರುಷ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಲೇ ಅಜ್ಜ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತನಂತೆ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಟ. ಅಂದಹಾಗೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ 'ಮಜಾ ಭಾರತ' ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ಇದಕ್ಕೇ ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಅದೇ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ವೀಕ್ಷಕರೂ ಬಯಸತೊಡಗಿದರು.
ತುಂಬಾ ಬೇಸರ
ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರವೂ ಆಗಿತ್ತಂತೆ. ಕೊನೆಗೆ 'ಗಿಚ್ಚಿ ಗಿಲಿಗಿಲಿ' ಷೋನಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಾಗಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಖುಷಿಯಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
