ಕಚೇರಿ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುವ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮುಂಚೆಯೇ ಹೊರಟಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ CEO ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ.
10 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ಕಚೇರಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ CEO ಪ್ರಶ್ನೆ
ಭಾರತದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ (HR) ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅನುಭವ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಕಂಪನಿಯ CEO ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಮೂಲಕ "ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಟಿರಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದೇಶದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನ್ನು ಅವರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಪೋಸ್ಟ್
ಈ ಘಟನೆ r/IndianWorkplace ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಇದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಉದ್ಯೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲಸದ ಸಮಯ ಮುಗಿಯಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಹೊರಟಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ CEO ಅವರಿಂದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು.
ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಆರೋಪ:
ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಕೇವಲ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ,
- ಕೆಲಸದ ವೆಚ್ಚದ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಹಲವು ದಿನಗಳು ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.
- ಹಲವು ಬಾರಿ ನೆನಪಿಸಿದ ಬಳಿಕವೂ ಹಣ ತಡವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತು.
- ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ದೀರ್ಘ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
- ಆದರೆ ತಾವು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಮೊದಲೇ ಹೊರಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜೀವನ ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ'
ತಮ್ಮನ್ನು Gen Z ಉದ್ಯೋಗಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಈ ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಚೇರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು CEO ಅವರ ನಡೆ ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು,
- ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು.
- ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಗಳಿಸಿ, ನಂತರ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದರೇನು?
ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶೈಲಿ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ತೃಪ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನೂ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.