USB ಕೇಬಲ್ ಮೇಲಿನ ತ್ರಿಶೂಲ ಚಿಹ್ನೆಯ ರಹಸ್ಯವೇನು? ವಿದ್ಯಾವಂತರಿಗೂ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ!
ಯುಎಸ್ಬಿ ಕೇಬಲ್ ಮೇಲಿರುವ ತ್ರಿಶೂಲದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕೇಬಲ್ಗಳು ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ 'SS' ಅಕ್ಷರಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯುಎಸ್ಬಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ತ್ರಿಶೂಲದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಯುಎಸ್ಬಿ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್' (USB Trident Symbol) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ವೇಗ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇಬಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಈ ಚಿಹ್ನೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕೇಬಲ್ ಬಳಸುವಾಗ ಆಗುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ಕೇಬಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು.
ಯುಎಸ್ಬಿ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್
ಅನೇಕ ಯುಎಸ್ಬಿ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ತ್ರಿಶೂಲದಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು 'ಯುಎಸ್ಬಿ ಟ್ರೈಡೆಂಟ್ ಸಿಂಬಲ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪದವಿಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ತ್ರಿಶೂಲದ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಯುಎಸ್ಬಿ 2.0 (USB 2.0) ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಚಿಹ್ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ 'SS' ಅಕ್ಷರಗಳಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸೂಪರ್ಸ್ಪೀಡ್ ಯುಎಸ್ಬಿ 3.0 (SuperSpeed USB 3.0) ಅಥವಾ 3.1 (3.1) ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
Power Delivery
ತ್ರಿಶೂಲ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ 20 ಅಥವಾ 40 ರಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ನ ಡೇಟಾ ವೇಗ 20Gbps ಅಥವಾ 40Gbps ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೀವು ಕೇಬಲ್ನ ಪವರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಯಬಹುದು. ತ್ರಿಶೂಲದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಪೋರ್ಟ್ 'ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ' (Power Delivery) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿಹ್ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ ಚಿಹ್ನೆ
ಚಿಹ್ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ (fast charging) ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಿಹ್ನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು 'D' ಅಕ್ಷರದೊಳಗೆ ಬಿಳಿ 'P' ಅಕ್ಷರ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ವೀಡಿಯೊ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್, ಅಂದರೆ 'ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡ್' (DisplayPort mode) ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋರ್ಟ್ನ ಬಣ್ಣ
ತ್ರಿಶೂಲ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲದೆ, ಪೋರ್ಟ್ನ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಅದರ ವೇಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯುಎಸ್ಬಿ ಪೋರ್ಟ್ನ ಒಳಭಾಗ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಹಳೆಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯುಎಸ್ಬಿ 2.0 ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪೋರ್ಟ್ನ ಒಳಭಾಗ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸೂಪರ್ಸ್ಪೀಡ್ ಯುಎಸ್ಬಿ 3.0 ಪೋರ್ಟ್. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೋರ್ಟ್ನ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ ವೇಗವಾಗಿ ಡೇಟಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು.
ಪೋರ್ಟ್ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅದು 'ಆಲ್ವೇಸ್-ಆನ್' (Always-On) ಅಥವಾ 'ಸ್ಲೀಪ್-ಆ್ಯಂಡ್-ಚಾರ್ಜ್' (Sleep-and-Charge) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಪಿಸಿ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
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