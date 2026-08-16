ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ದೂರದರ್ಶಕವು 'ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎನ್ನಬಹುದಾದ ವಿಲಕ್ಷಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಬೃಹತ್ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಕಾಣುವ ಈ ವಸ್ತುವು, ತನ್ನೊಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆರಂಭಿಕ 'ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳ' ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಬಹುದು.
ನಾಸಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ (JWST) ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಗೊಂದಲಮಯ ಅವಲೋಕನಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಸಮಾಧಾನಕರ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದೀಗ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ "ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್" (ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ನಕ್ಷತ್ರ) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾದ ಈ ವಸ್ತುವು, ಬೃಹದಾಕಾರದ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ನುಂಗುವ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ - ಇವೆರಡರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೊಂದಿದೆ!
'X' ತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರಹಸ್ಯ
ಖಗೋಳ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಲಕ್ಷಣ ವಸ್ತುವು, ಬೃಹತ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಗೂ ಅತಿ ವೇಗದ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಮಸುಕುಗೊಳಿಸಿದೆ. 'X' (ಟ್ವಿಟರ್) ತಾಣದ @latestinspace ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಪಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ:
ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವಸ್ತುವು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದಷ್ಟೇ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಸೂಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ವೇಳೆ JWST ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನಿಗೂಢ "ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳ" (Little Red Dots) ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಲಿದೆ.
ನಕ್ಷತ್ರವೋ? ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯೋ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ
ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಲ್ಪನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಗೋಚರಿಸುವ ಈ ವಸ್ತುವು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದಟ್ಟವಾದ ಅನಿಲ ಮೋಡದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು 'ಪರಮಾಣು ಸಮ್ಮಿಳನ' (Nuclear Fusion) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಸ್ತುವಿನ ಬಹುಪಾಲು ಶಕ್ತಿಯು, ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಅದರೊಳಗೆ ಬೀಳುವ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಮಾಸ್ಸಾಚುಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (MIT) ಯ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಮಹಾಸ್ಪೋಟದ (Big Bang) ಕೇವಲ 660 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮೂಲವಾದ 'MoM-BH-1' ಅನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದಾಗ ಈ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಗಾಧ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಈ ವಸ್ತುವು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಥವಾ ಸಕ್ರಿಯ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ.
JWST 'ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳ' ನಿಗೂಢತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ
ಆರಂಭಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ "ಚಿಕ್ಕ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳ" ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 'ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್' ಎಂಬ ಪದವು ನಕ್ಷತ್ರದೊಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಇದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಅನಿಲದ ದಟ್ಟ ವಾತಾವರಣ ಆವರಿಸಿದ್ದು, ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ರಚನೆಯು ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶೈಶವಾವಸ್ಥೆಯ ಗುಟ್ಟು
ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಿಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಥವಾ ಶತಕೋಟಿ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡವು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಲು ಈ ವಸ್ತುವು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಾಸಕ್ತರಿಂದ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಪರಿಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ: "ಇದನ್ನು 'ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ನಕ್ಷತ್ರ' ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಕ್ಷತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಶಕ್ತಿಯು ಸಮ್ಮಿಳನದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರು: "ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವಸ್ತು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ತಡವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ?" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಳೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾ, "ಇವುಗಳನ್ನು 2012 ರಲ್ಲೇ 'ಕ್ವಾಸಿ-ಸ್ಟಾರ್ಗಳು' (Quasi-stars) ಎಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಊಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಗಮನ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ," ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.