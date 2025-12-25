ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳ ಹಾವಳಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಟೂ-ಸ್ಟೆಪ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್, ಲಿಂಕ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಮತ್ತು ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಭದ್ರತಾ ಕ್ರಮ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಇಂದು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕೇವಲ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗೂ ಇದು ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಜನರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಟೂ-ಸ್ಟೆಪ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಲು 'ಟೂ-ಸ್ಟೆಪ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್' ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗ. ಇದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದರೂ ಅಥವಾ ಒಟಿಪಿ ಕದ್ದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಿನ್ (PIN) ಇಲ್ಲದೆ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಒಟಿಪಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
ವಂಚಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಚಿತರಂತೆ ನಟಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಬರುವ ಆರು ಅಂಕಿಗಳ ನೋಂದಣಿ ಕೋಡ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೆನಪಿಡಿ, ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಎಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ಕೋಡ್ಗಳನ್ನು ಫೋನ್ ಕರೆ ಮೂಲಕ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಒಟಿಪಿ ಅಥವಾ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಲಿಂಕ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ (Linked Devices) ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ
ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಆಗಾಗ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ 'Linked Devices' ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಧನ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ 'Log Out' ಮಾಡಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಕದ್ದು ನೋಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ
ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮೂಲಕ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಮಾಲ್ವೇರ್ (Malware) ದಾಳಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಫೈಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ.
ಚಾಟ್ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ ಲಾಕ್ ಬಳಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಬಳಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂದಾದರೆ 'ಚಾಟ್ ಲಾಕ್' (Chat Lock) ಫೀಚರ್ ಬಳಸಿ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮರೆಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ 'ಆಪ್ ಲಾಕ್' ಅಳವಡಿಸುವುದು ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ.