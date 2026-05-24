ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಈ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡೆಲ್ 2027ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು A20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್, ಚಿಕ್ಕದಾದ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್, ಡಾರ್ಕ್ ಚೆರ್ರಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿವೆ.
ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಲಾಂಚ್ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾದ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ವರ್ಷವೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಐಫೋನ್ 18 ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಂಚ್ 2027ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ: ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಡಿಸೈನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನೇ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಚೆರ್ರಿ, ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ, ಸಿಲ್ವರ್ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಣ್ಣಗಳು ಸದ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ ಚೆರ್ರಿ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸುಮಾರು 35% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಸಿಗಲಿದೆ. 6.3 ಇಂಚಿನ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು 6.9 ಇಂಚಿನ ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಹೊಸ LTPO+ ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ, TSMCಯ 2nm ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ A20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಚಿಪ್ಗಿಂತ 15% ಹೆಚ್ಚು ವೇಗ ಮತ್ತು 30% ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ ಎಫಿಶಿಯೆನ್ಸಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ.
ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೂರು 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳಿರುವ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಇಮೇಜ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಇವೆ. iOS 27 ಆಧಾರಿತ ಹೊಸ ಸಿರಿ ಫೀಚರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬೆಂಬಲ ಕೂಡ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1,34,900 ರೂ.ಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.