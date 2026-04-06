ಇರಾನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿವೆ?
Iran vs USA conflict: ಇರಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಎರಡು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ನೋಡೋಣ..
ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್ -15 ಇ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಎ -10 ವಿಮಾನವನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ದೇಶಗಳು
ವಿಯೆಟ್ನಾಂ
ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ ನೀಡಿದ ಮಿಸೈಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಸೇನೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಸಾವಿರಾರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ F-4 ಫ್ಯಾಂಟಮ್ ವಿಮಾನಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದವು.
ಯುಗೊಸ್ಲಾವಿಯಾ
1999ರ ಕೊಸೊವೊ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯುಗೊಸ್ಲಾವಿಯಾ ಅಮೆರಿಕದ F-117 ನೈಟ್ಹಾಕ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ವಿಮಾನವು ರೇಡಾರ್ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಸಿಗದ 'ಅದೃಶ್ಯ' (Stealth) ವಿಮಾನ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದು F-16 ವಿಮಾನವನ್ನೂ ಪತನಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇರಾಕ್
1991ರ ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು2003ರ ಆಕ್ರಮಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾಕ್ ಹಲವು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಇರಾಕಿನ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು A-10 ಥಂಡರ್ಬೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು F-16 ನಂತಹ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿತ್ತು.
ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟ
ಶೀತಲ ಸಮರದ (Cold War) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಹಲವಾರು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತವು ಎಂದಾದರೂ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆಯೇ?
ಇದಕ್ಕೆ ನೇರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತವು ಎಂದಿಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನೇರ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ 1965 ಮತ್ತು 1971ರ ಯುದ್ಧಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಮಿತ ಹಲವು ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ F-86 ಸೇಬರ್ ಮತ್ತು F-104 ಸ್ಟಾರ್ಫೈಟರ್ ವಿಮಾನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಗಮನವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿರೋಧಿಗಳ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದರ ಮೇಲಿದೆ.
