- Home
- Technology
- Airtel Plans: ಏರ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 4G, 5G ಡೇಟಾ!
Airtel Plans: ಏರ್ಟೆಲ್ನಿಂದ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 4G, 5G ಡೇಟಾ!
ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ತನ್ನ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 4G ಮತ್ತು 5G ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೇಟಾಗೆ 300 GB ಫೇರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ (FUP) ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು, 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್, ತನ್ನ ₹399 ಮತ್ತು ₹449 ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಗೆ ಮಿತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 4G ಮತ್ತು 5G ಡೇಟಾ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೇಟಾಗೆ ಫೇರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿ (FUP) ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು 300 GB ಡೇಟಾ ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗ ಸುಮಾರು 1 Mbpsಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಿಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಇಂಟರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಫೇರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು 30 ದಿನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, 300GB ಡೇಟಾ ಮಿತಿಯನ್ನು 28 ದಿನಗಳಿಗಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 30 ದಿನಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ಬಳಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಈ ಎರಡೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
₹399 ಬೆಲೆಯ ಈ ಪ್ರೀಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೋಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಟಿಡಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್, ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 4G ಮತ್ತು 5G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೇಟಾ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್, 12 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಹಲೋ ಟ್ಯೂನ್ ಸೇವೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಏರ್ಟೆಲ್ನ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್-ಫೈಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ಲಾನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
₹449 ಬೆಲೆಯ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕರೆಗಳು, ದಿನಕ್ಕೆ 100 ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಮತ್ತು 28 ದಿನಗಳ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇದೆ. 5G ಕವರೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 5G ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ 4G ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸೋನಿ ಲಿವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು. 28 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ, 30 GB ಗೂಗಲ್ ಒನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, 12 ತಿಂಗಳ ಅಡೋಬ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ, ಉಚಿತ ಹಲೋ ಟ್ಯೂನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಲೈವ್ ಅಲರ್ಟ್ಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು AI ನಿಂದ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಗತಿಯವರೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ (Technology News in Kannada) ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳು, ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ತಾಣ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್. ಹೊಸ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೊಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಟೆಕ್ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾವುದು? ಇವುಗಳ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಟೆಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಡೆಮೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು.