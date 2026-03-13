ಯುದ್ಧದ ನಿರ್ಬಂಧ ಮೀರಿ ಯುಎಇಯಿಂದ ಕಾರವಾರ ತಲುಪಿದ ಕಚ್ಚಾ ಡಾಂಬರ್ ತುಂಬಿದ ಹಡಗು
ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಮೋಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದರೂ, ಯುಎಇಯಿಂದ 3100 ಟನ್ ಬಿಟುಮೆನ್ (ಕಚ್ಚಾ ಡಾಂಬರ್) ಹೊತ್ತ 'ಚೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್' ಹೆಸರಿನ ಹಡಗು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದೆ.
ಯುಎಇ ಯಿಂದ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಡಗು
ಕಾರವಾರ: ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಬಿಟುಮೆನ್ ಹೊತ್ತ ಹಡಗೊಂದು ಯುಎಇ ಯಿಂದ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.
3100 ಟನ್ ಬಿಟುಮಿನ್ ಲೋಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಆಗಮನ
ಚೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಸರಿನ ಈ ಹಡಗು ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 5.500 ಸಾವಿರ ಟನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ 3100 ಟನ್ ಬಿಟುಮಿನ್ ಲೋಡ್(ಕಚ್ಚಾ ಡಾಂಬರ್) ಹೊತ್ತು ಇದು ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ಬಂಧದ ನಡುವೆಯೂ ಆಗಮಿಸಿದ ಹಡಗು
ಅಮೆರಿಕಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ನಡುವಣ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ಹರ್ಮೋಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಡಗುಗಗಳ ಸಾಗಣೆಗೆ ಇರಾನ್ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಬಂಧದ ನಡುವೆಯೂ ಯುಎಇಯ ಕೋರ್ಪಕಾನ್ನಿಂದ ಈ ಹಡಗು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾರವಾರ ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಯುಎಇಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಹಡಗು
ಫೆಬ್ರವರಿ 28ರಂದು ಅಮೆರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ 3 ರಂದು ಯುಎಇಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದ ಹಡಗು ಈಗ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.
ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹಡಗು ವಾಪಾಸ್ ಹೋಗಲಿರುವ ಹಡಗು
ಇಂದು ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಹಡಗು ವಾಪಾಸ್ ಹೋಗಲಿದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
