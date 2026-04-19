ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಪುತ್ರಿಗೆ ‘ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ಕಿರೀಟ: ಸಾಧ್ವಿ ಸಾಧನೆಗೆ ದೇಶವೇ ಫಿದಾ; 2027ರ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ
ಕಾರವಾರದ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್, 'ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು 2027ರ 'ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026
ಕಾರವಾರ/ಭುವನೇಶ್ವರ (ಏ.19): ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿ, ಕಾರವಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸಾಧ್ವಿ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಅವರು 'ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' (Femina Miss India 2026) ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ದೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸುಂದರಿಯರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಸಾಧ್ವಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಸುಂದರಿ
ಒಡಿಶಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಕಳಿಂಗಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ' (KIIT) ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಫೆಮಿನಾ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಿತು. ದೇಶದ 30 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ 30 ರೂಪದರ್ಶಿಯರ ನಡುವೆ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ಇತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜನಂದಿನಿ ಪವಾರ್ ಮೊದಲ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಜಿ ಎರಡನೇ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.
ಮಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ತಂದೆಯ ಸಂಭ್ರಮ
ಮಗಳು ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಶಾಸಕ ಸತೀಶ್ ಸೈಲ್ ಭಾವುಕರಾದರು. ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಮಗಳನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಅವರು, 'ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಗಳು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಳು.
ಶಾಸಕನಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದ ನನಗೆ ಆಕೆಯ ತಯಾರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆಕೆ ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇಂದು ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ' ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಅವರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರವಾರದ ನಂಟು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ
ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸತೀಶ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಸೈಲ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಕಲ್ಪನಾ ಸೈಲ್. ಸಾಧ್ವಿ ಗೋವಾದ ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವರು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ನಡೆದದ್ದು ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ.
ಶಾಲೆ: 1 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಕಾರವಾರದ ಸದಾಶಿವಗಡದ 'ಅಮ್ಮಾ ಸ್ಕೂಲ್'ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ.
ಪಿಯುಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಡಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ (ICIC).
ಪದವಿ: ಕೆನಡಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಕಾನಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 2027 ಗೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ
ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಕೇವಲ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್' (Miss World 2027) ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾರವಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಗೋವಾ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿದ್ದೇಕೆ?
ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಅವರ ಮೂಲ ಮನೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು ಗೋವಾದ ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ. ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದಾದರೂ, ಗೆದ್ದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಕಾರವಾರದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿ ಎಂಬುದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ನಡುವೆ ಕಿರೀಟ ಧಾರಣೆ
KIIT ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25,000 ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಡಾ. ಅಚ್ಯುತ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಅವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಜೇತರಾದ ನಿಖಿತಾ ಪೋರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಪಾಂಡೆ ಅವರು ಸಾಧ್ವಿಗೆ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಟಾಪ್ 15 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಖುಷಿ ರಮೇಶ್ ಕಲಕೇರಿ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ ತಂದಿದೆ.
ಸಾಧ್ವಿ ಸೈಲ್ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾಡಿನ ಜನತೆ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
