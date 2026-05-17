ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ದಿನಸಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ದಿನಸಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ಕಿ, ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಮ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ
ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ಕಿ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ದರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕ್ಕಿ ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ದರದಲ್ಲಿ ₹3 ರಿಂದ ₹10ರವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೀಟೇಲ್ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
100 ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆ
26 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಗ್ 100 ರಿಂದ200 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಕುಸಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಗೋದಾಮು ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಳವೂ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ದರ ಏರಿಕೆ
ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಸ್ಟೀಮ್
- ಕಳೆದ ವಾರ ದರ 69ರೂ. - ಈ ವಾರದ ದರ 78 ರೂ.
RNR ಸ್ಟೀಮ್
- ಕಳೆದ ವಾರ ದರ 69 ಈ ವಾರದ ದರ 79 ರೂ.
RNR ರಾ ರೈಸ್
- ಕಳೆದ ವಾರ ದರ 66ರೂ.76 ರೂ.
ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ರಾ ರೈಸ್
- ಕಳೆದ ವಾರ 58ರೂ. 65
ಕೋಲಂ ರಾ ರೈಸ್
- ಕಳೆದ ವಾರ ರೂ. 69 - ರೂ. 80
ತೊಗರಿಬೇಳೆ ದರ ಏರಿಕೆ
ಅಕ್ಕಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ತೊಗರಿ ಬೆಳೆ ಕೆಜಿಗೆ 125 ರಿಂದ 128 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಇತರ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕಾಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಬದುಕು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೈರಾಣಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
