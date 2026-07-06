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- Vaibhav: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ; ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಳಿತಾರಂತೆ! ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಖ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
Vaibhav: ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ; ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಇಳಿತಾರಂತೆ! ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಖ್ ಆಗ್ತೀರಾ!
15 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವೈಭವ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ ಆಡುವ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ 'ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್' ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ವೈಬ್!
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದ ಈ ಆಟಗಾರ, ತನ್ನ ಆಟ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ದಿನಚರಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವೈಭವ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಬಹುದು? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಲಾಜಿಕ್ ಆದರೂ ಏನು? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ವೈಭವ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನು?
ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತಾನು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ವತಃ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮಾಟಮಂತ್ರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ವಾದಿಸಬಹುದು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ, ವೈಭವ್ ಹೀಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕೌತುಕವೇನು?
ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾಗ ಅವರ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವ ದೇಹವು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಗ್ಲೈಕೋಜೆನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಂತಹ ವೃತ್ತಿಪರ ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿಯೇ "ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಲೋಡಿಂಗ್" ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಗ್ಲೈಕೋಜೆನ್ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೂ ಸಹ ಅವರ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗಿಳಿಯುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವೇ?
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಸುವ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತರಬೇತಿಯು ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೈಕೋಜೆನ್ ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗದ ಮೊಂಡುತನದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಇಂಧನದಂತೆ ಬಳಸಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅವರ ದೇಹವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಗ್ಲೈಕೋಜೆನ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕರಗುವ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು, ಇವೆರಡೂ ಸೇರಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೂ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಸ್ತಾಗದಂತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಊಟ ಮಾಡದೆಯೇ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ?
ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪಾಹಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕವು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ, ಇದು ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ತಿನ್ನದೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ಸ್ನಾಯು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನ ರಹಸ್ಯವು ಅವರ ದೇಹದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಚಯಾಪಚಯ ನಮ್ಯತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ತರಬೇತಿಯು ಅವರ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿಯುತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಕಲಿಸಲು ಹೋಗಬೇಡಿ!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ನಕಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರ ತಂತ್ರವು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ತರಬೇತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪಾವಾಸವಿದ್ದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಹವು ಕೊಬ್ಬಿನ ಬದಲು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನೇ ಒಡೆದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಅತಿರೇಕದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
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