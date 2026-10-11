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- ಹಂದಿಗಳು ಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡೋದು ಏಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ!
ಹಂದಿಗಳು ಚರಂಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊರಳಾಡೋದು ಏಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ!
'ಹಂದಿಗೆ ಕೆಸರೇ ಇಷ್ಟ, ಪನ್ನೀರು ಹಾಕಿದರೂ ಅದು ಕೆಸರಿಗೇ ಹೋಗುತ್ತೆ' ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ. ಆದರೆ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೆಸರು ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಅಥವಾ ಅದು ಅವುಗಳ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಾ? ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಂದಿಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೊರಳಾಡುತ್ತವೆ?
ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ಕೆಸರಿನ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುವುದನ್ನು, ಎಮ್ಮೆಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಂದಿಗಳು ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲೂ ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಉಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರದೆ ಹಂದಿಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಹೊರಳಾಡುತ್ತವೆ? ಅವುಗಳಿಗೆ ಗಲೀಜಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಇಷ್ಟನಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಹಂದಿಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಗಲೀಜಿಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ದೇಹದ ರಚನೆ, ತಾಪಮಾನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಹಂದಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕೂಡ ಬಿಸಿಲಿದ್ದಾಗ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೆಸರಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಕಾರಣ ಒಂದೇನಾ? ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಕೆಸರು ಇವುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಈ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು?
ಹಂದಿಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇದೇ..
ಹಂದಿಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆವರು ಬರುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಬೆವರಿನ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಬೆವರಿ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಹಂದಿಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯುವ, ಒದ್ದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವ ಹಾಗೂ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುವಾಗ ದೇಹದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಖವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವೇ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಸರು ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್
ಹಂದಿಗಳ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಚರ್ಮ ಬಿಸಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿದಾಗ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರವು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಚರ್ಮವಿರುವ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಸರನ್ನು ಹಂದಿಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯರು ಬಳಸುವ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ ಪದರ ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪಗಿದೆ, ತೇವಾಂಶ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿನ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಆಧಾರಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುತ್ತಾ?
ಹಂದಿಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ. ಅವುಗಳ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ನೊಣಗಳು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕೀಟಗಳು ಕೂರುವುದರಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿ, ಆ ನಂತರ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೀಟಗಳ ಕಾಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಪದರವು ಕೀಟಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಚರ್ಮದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಕಲುಷಿತ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಿದರೆ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುವುದು ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವವಾದರೂ, ಅವು ಇರುವ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಗಲೀಜು ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟನಾ?
ಹಂದಿಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಗಲೀಜು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಂದಿಗಳು ತಾವು ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಹಾಗೂ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗ ಹಾಗೂ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದಾಗ ಈ ಸ್ವಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುವುದು ಅವುಗಳ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಗಲೀಜಾಗಿ ಕಾಣುವ ನೀರು ಅಥವಾ ಕೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಹಂದಿಗಳು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಾತಾವರಣ, ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅವುಗಳ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡಲು ಕಾರಣ ಒಂದೇನಾ?
ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೆಸರಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ದೇಹವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಹಂದಿಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಪಡೆಯಲು ನೀರು ಅಥವಾ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ದೇಹದ ರಚನೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
ಆದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೆಸರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರು ಹಾಗೂ ಉಷ್ಣಾಂಶದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಅಥವಾ ಕೆಸರು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಇತರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯಗಳಿವೆಯಾ?
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುವುದು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಾವಲಂಬಿ ಜೀವಿಗಳು ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಓಡಾಡಿದರೆ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಸಾಕುವವರು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು, ನೆರಳು ಹಾಗೂ ವಾಸಿಸುವ ಜಾಗವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಮ್ಮೆಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಗೂ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಹಂದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು.
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