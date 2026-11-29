ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಲಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಉಪಕರಣಗಳಾಗಲಿ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವಾಗಲಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹಳೆಯ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬಹುಪಯೋಗಿ ರೋಬೋಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಲೋಕಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿವಕಾಶಿ ಸಮೀಪದ ಆನೈಯೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಲೋಕಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಾಧನೆ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸ್ಪೇಸ್ ಕಿಡ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ (Space Kidz India) ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಏನಿದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಹುಪಯೋಗಿ ರೋಬೋಟ್?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೋಬೋಟ್ ಎಂದರೆ ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಲೋಕಸೂರ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಿಮೋಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಬಹುಪಯೋಗಿ ರೋಬೋಟ್ವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ರೋಬೋಟ್ ತಯಾರಿಸಲು ದುಬಾರಿ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು, ಪಿವಿಸಿ ಪೈಪ್ಗಳು, ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ.
ಶಾಲೆಯ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಈ ರೋಬೋಟ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಚಲಿಸುವ ಯಂತ್ರವಾಗಿರದೆ, ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ: ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆವಿಷ್ಕಾರ
ಲೋಕಸೂರ್ಯನ ರೋಬೋಟ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅದರ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಸಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಮರುಬಳಕೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು ರೋಬೋಟ್
ಲೋಕಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕರುಣೈದಾಸ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಇದೆ. ರೋಬೋಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸಲಹೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ರೋಬೋಟ್ ಹಲವು ಹಂತಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಗಗನಯಾನ ಗಗನಯಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಿಡ್ಜ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸೂರ್ಯನ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಹಲವು ಸುತ್ತುಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಬಳಿಕ ಆತನ ಬಹುಪಯೋಗಿ ರೋಬೋಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಗಗನಯಾನ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಗಗನಯಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂಗದ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರು ಲೋಕಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಭಾರಿ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ರಾಮಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಅವರು ಲೋಕಸೂರ್ಯನ ಸಾಧನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 'ದಿನಮಣಿ' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕ ಆವಿಷ್ಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶ
ಲೋಕಸೂರ್ಯನ ಸಾಧನೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರೋಬೋಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಲಿಯಲು ದುಬಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.
ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಆಲೋಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಲುಪಿರುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.