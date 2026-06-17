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- Near Death Experience: ಸಾವಿನ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬದುಕುಳಿದವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸೋ ಸತ್ಯಗಳು!
Near Death Experience: ಸಾವಿನ ನಂತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬದುಕುಳಿದವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸೋ ಸತ್ಯಗಳು!
ಸಾವಿನ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ಬಂದವರು ಹೇಳುವ ಅನುಭವಗಳು ನಿಗೂಢ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ. 'ಸಾವಿನಂಚಿನ ಅನುಭವ'ಗಳ (Near Death Experiences) ಬಗ್ಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಈಗ ಹೊಸ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.
1. ವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು
ಮೆದುಳಿನ ನರವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಈ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ. 2024ರಲ್ಲಿ ಮಿಚಿಗನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಂತ ಮೇಲೂ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಟುವಟಿಕೆ (Surge of brain activity) ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 'ಗಾಮಾ' (gamma) ಅಲೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಮೆದುಳಿನ ಟೆಂಪೊರಲ್ (temporal) ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಯೆಟಲ್ (parietal) ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 'ಸಕ್ರಿಯ'ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮೆದುಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ (Asphyxia), ಡೋಪಮೈನ್, ಸೆರೊಟೋನಿನ್ ಮತ್ತು ಡಿಎಂಟಿ (DMT) ನಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಕನಸಿನಂತಹ ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾನಂದದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
2. ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾದವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸತ್ಯಗಳು
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿವರಣೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿ, ಸಾವಿನಂಚಿನಿಂದ ಪಾರಾದವರು ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳು ಬಹಳ ಆಳವಾದವು ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಅನುಭವ (Out-of-Body Experience): ಅನೇಕರು ತಾವು ಮಲಗಿದ್ದ ಹಾಸಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೃದಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವೇಳೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದ್ದ ಹಲವು ರೋಗಿಗಳು, ತಾವು ದೇಹದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು, ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಸಾವಿನ ಭಯ ಮಾಯವಾಗುವುದು: ಸಾವಿನ ಭಯ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದವರು ಸಾವನ್ನು 'ಅಂತ್ಯ' ಎಂದು ನೋಡದೆ, 'ಬದಲಾವಣೆ' ಅಥವಾ 'ಬಿಡುಗಡೆ'ಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಲೀಂಡಾ ಪ್ರಿಂಗಲ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೇಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಿವರಿಸಲಾಗದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು: ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಅನುಭವವು ದೈವಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಟಾಮಿ ಮೆಕ್ಡೊವೆಲ್, ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಂಡ 'ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಪಂಚ' ತನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಗಾಯ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಹಾಕಿತು ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಜೀವನದ ಮರುನೋಟ: ಅನೇಕ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಅನುಭವ: ಮೋಟೋಜಿಪಿ (MotoGP) ರೈಡರ್ ಜಾರ್ಜ್ ಮಾರ್ಟಿನ್, ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ: "ನಾನು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾಸವಾಯಿತು."
ಮೃತ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಭೇಟಿ: ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮೃತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು ಅಥವಾ "ನಿನ್ನ ಸಮಯ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕಥೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
3. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ಸವಾಲುಗಳು
ಈ ಅನುಭವಗಳು ಕೇವಲ ಮೆದುಳಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ: 'ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಕ್ಕದ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ?' ಎಂಬುದು. ಇದು 'ದೇಹ-ಬಾಹಿರ ಪ್ರಜ್ಞೆ' (Non-local consciousness) ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, NHS ನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಟೀಕೆಗಳು, ಸಾವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಬೆಂಬಲ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳು ಇಂತಹ ಅನುಭವಗಳ ನಂತರ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
4. ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಥಿತಿ
ಸದ್ಯದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ಸಾವು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದುಹೋಗುವ ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಮಾನವನ ಮೆದುಳಿನ ಈ ಅಂತಿಮ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಖಚಿತ: ಸಾವಿನಂಚಿನಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅನುಭವಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ನಡುವಿನ ಸೇತುವೆಯಂತೆ, ಮಾನವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೆನಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನುಭವವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಈ ಭಾವನೆಗಳು ಮಾನವ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಳವಾದ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದ ಸತ್ಯ.
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