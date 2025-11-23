ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಥೈಪಾನ್ ವರೆಗೂ ಇವೇ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವದ Deadliest Snakes
Deadliest Snakes: ಒಂದು ಹಾವಿನ ಜಾತಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಬಹುದು. ಅವುಗಳ ವಿಷದ ವಿಷತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಹಾವುಗಳು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ, ಇವುಗಳ ವಿಷದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ 10 ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು
ಜಗತ್ತಿನ 10 ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಯಾವುವು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವು ಅವುಗಳ ಅಪಾಯಕಾರಿತನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ವಿಷದ ಶಕ್ತಿ, ವಿಷದ ಪ್ರಮಾಣ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಹಾವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.
ಫೆರ್-ಡಿ-ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆರ್ಸಿಯೊಪೆಲೊ
ಈ ಹಾವು 3 ಮಿಗ್ರಾಂನ LD50 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, a-z-animals.com ಪ್ರಕಾರ ಇದು ವಿಶ್ವದ 10 ನೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆವಾಸಸ್ಥಾನವು ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಪಿಟ್ ವೈಪರ್ 8 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 10-13 ಪೌಂಡ್ ತೂಕವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಹಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ವಿಷದ ಪ್ರಮಾಣವು ಆರು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು.
ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ
ಕಿಂಗ್ ಕೋಬ್ರಾ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವಯುತ ಹಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಹಾವು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಂಬಾ
ಇದು ಉಪ-ಸಹಾರನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 0.3 ಮಿಗ್ರಾಂ LD50 ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟ ಮತ್ತು 10 ಅಡಿಗಳ ಉದ್ದ, ಇದನ್ನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಪರಭಕ್ಷಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೇಗ, ಗಂಟೆಗೆ 12 ಮೈಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದರಿಂದ, ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೋಬ್ರಾ
ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕೋಬ್ರಾ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 0.22 ಮಿಗ್ರಾಂ LD50 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ರಸ್ಸೆಲ್ ವೈಪರ್
0.16 ಮಿಗ್ರಾಂಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ LD50 ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವೈಪರ್,ಕಚ್ಚಿದರೆ ಬದುಕುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಕಡಿಮೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇದು ಇತರರಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿಷತ್ವವು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ, ಬದುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.
ಬೂಮ್ಸ್ಲ್ಯಾಂಗ್
ಆಫ್ರಿಕಾದಾದ್ಯಂತ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಹಾವು ಕೇವಲ 0.1 ಮಿಗ್ರಾಂ LD50 ಹೊಂದಿರುವ ವೃಕ್ಷ ಜೀವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಡಿತವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇದರ ವಿಷತ್ವವು ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕರಾವಳಿ ತೈಪಾನ್
ಈ ವಿಧದ ತೈಪಾನ್ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂ ಗಿನಿಯಾ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು LD50 ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು. ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ಕಚ್ಚಿದ ಶೇಕಡಾ 80 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ.
ಡುಬೊಯಿಸ್ನ ಸಮುದ್ರ ಹಾವು
LD50 ಕೇವಲ 0.04 ಮಿಗ್ರಾಂ ಇರುವ ಈ ಹಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಬಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಬಲಿಪಶುಗಳು ಮೀನು ಮತ್ತು ಈಲ್ಗಳು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದರ ವಿಷದ ಕ್ರೂರತೆಯು ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪೂರ್ವ ಕಂದು ಹಾವು
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿ, ಈ ಹಾವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಖಂಡದ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷವನ್ನು ಸಹ ಸ್ರವಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು 0.03 ಮಿಗ್ರಾಂ LD50 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೈಪಾನ್
ಕೇವಲ LD50 ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜಾತಿಯು 0.01 ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು. ಇದರ ಕಡಿತವು ಕೇವಲ 44-110 ಮಿಗ್ರಾಂ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 289 ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ!
