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- ರಸ್ತೆ ಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಕಪ್ಪು ಡಾಂಬರು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಿನ ಬಳಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನೀವೂ ತಿಳಿಯಿರಿ!
ರಸ್ತೆ ಹಾಕಲು ಬಳಸುವ ಕಪ್ಪು ಡಾಂಬರು ಹೇಗೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ದಿನ ಬಳಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ ನೀವೂ ತಿಳಿಯಿರಿ!
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರು ಅಥವಾ ಟಾರ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಈ ಡಾಂಬರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರಾ? ಇಂತಹ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಡಾಂಬರು ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಡಾಂಬರು ತಯಾರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ?
ಕಪ್ಪು ಡಾಂಬರು ಇಲ್ಲದೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು (Crude oil) ರಿಫೈನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಾಗ ಈ ಡಾಂಬರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸುಮಾರು 400 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದಂತಹ ಹಗುರವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಆವಿಯಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಳದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ದಪ್ಪಗಿನ ಕಪ್ಪು ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ಬಿಟುಮೆನ್ (Bitumen) ಅಥವಾ ಕಚ್ಚಾ ಡಾಂಬರು. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕರಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಚಳಿಗೆ ಒಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ.
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರು ಬಳಕೆ
ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಈ ಕಚ್ಚಾ ಡಾಂಬರನ್ನು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳ ಜೊತೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಲು 'ಹಾಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್'ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಾತ್ರದ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತೇವಾಂಶ ತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಿಸಿ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ದ್ರವರೂಪದ ಬಿಸಿ ಡಾಂಬರನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಡಾಂಬರು ಅಂಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಡಾಂಬರು ಬೆರೆತ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು 'ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್' (Asphalt concrete) ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಬಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. 'ಪೇವರ್' (Paver) ಎಂಬ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಿಶ್ರಣ ತಣ್ಣಗಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ರೋಲರ್ಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಒತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒತ್ತುವುದರಿಂದ ಕಲ್ಲುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಣ್ಣ ಖಾಲಿ ಜಾಗಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಿಶ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಭಾರವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಡಾಂಬರು ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ.
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