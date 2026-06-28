- Home
- Entertainment
- Sandalwood
- Sharmila Mandre Engagement: ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ 20 ವರ್ಷ; ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹೀರೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ
Sharmila Mandre Engagement: ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ 20 ವರ್ಷ; ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಹೀರೋ ಹುಡ್ಕೊಂಡ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ
Kannada Actress Sharmiela Mandre: ಕನ್ನಡ ನಟಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅವರೇ ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈಗ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ ಅವರ ಜೊತೆ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿದೆ.
ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ ಯಾರು?
ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಟನೆಯ 'ಮಹಾರಾಜ' ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇವರು ಅನೇಕ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್
ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ ಹಾಗೂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಸಮಯದಿಂದ ಪರಿಚಿತರು. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿ ಬದುಕಿನ ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆರಂಭಿಸಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆದಿದೆ.
ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಅವರು 2007ರಲ್ಲಿ 'ಸಜನಿ' ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಜರ್ನಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಟ ದರ್ಶನ್ ಅಭಿನಯದ 'ನವಗ್ರಹ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಿಳಾ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ 'ಕಣ್ ಕಣ್ಣ ಸಲಿಗೆ' ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿದೆ. ದರ್ಶನ್ ಅವರ 'ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೂ ಶರ್ಮಿಳಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ?
ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವಂತೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ವಯಸ್ಸು
ಶರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 38 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.
ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ ಯಾರು?
ಸುಧನ್ ಸುಂದರಂ ಅವರ ವಯಸ್ಸು, ಹಿನ್ನಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬೀಳಬೇಕಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.