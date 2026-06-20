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- International Yoga Day: ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯೋಗ ಕಲಿಯಲು ಕಾರಣವಾದ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೇ!
International Yoga Day: ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯೋಗ ಕಲಿಯಲು ಕಾರಣವಾದ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಇದೇ!
International Yoga Day 2026: ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯ ಯೋಗವೇ ಆಗಿತ್ತು. ವೀರಪ್ಪನ್ ಅಪಹರಣದ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಿ
ನಾಳೆ (ಜೂ.21) ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಮೇರು ನಟ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಯೋಗಪ್ರೇಮ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗಾಸನ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಚಿತ್ರಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವುದು ಸಹಜ. ಅವರು ಕೇವಲ ಅದ್ಭುತ ನಟರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಯೋಗವನ್ನು ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಗಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಚಳಿಗಾಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ‘ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೈಜವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಮುಂಜಾನೆ ಚಳಿಗಾಲದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿ. ದತ್ತುರಾಜ್, ನಟಿ ಸರಿತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಡೀ ಚಿತ್ರತಂಡ ಚಳಿಯಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾಭಾವವನ್ನು ಕಂಡು ಚಿತ್ರತಂಡವೇ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ
ಅಣ್ಣಾವ್ರನ್ನು ಸೆಳೆದದ್ದು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. 1978ರಲ್ಲಿ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಡೈಮಂಡ್ ರಾಕೆಟ್’ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಹಲವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಸಮರ್ಪಕ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ, ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಯೋಗಗುರು ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಫಕೀರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅವರು, ಬಳಿಕ ಯೋಗವನ್ನು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಜೀವನಶೈಲಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ 50 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಬಳಿಕವೂ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವೇ ಎಂದು ಅವರ ಆಪ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗವು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನ
ಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಗೆ ಇದ್ದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ, ಕಾಡುಗಳ್ಳ ವೀರಪ್ಪನ್ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಳೆದ 90 ದಿನಗಳು. ಅರಣ್ಯದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಸಂಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗ
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾವ್ರು, ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸಹ ಯೋಗವನ್ನು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಗ
ಯೋಗ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಯೋಗವೆಂಬುದು ಕೇವಲ ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಬದುಕಿನ ಮಾರ್ಗ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗದ ಮೂಲಕವೇ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಜೀವಿತಾವಧಿಯವರೆಗೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
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