- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕೆಯದ್ದೇ ಧ್ವನಿ!
ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳೇ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಕೆಯದ್ದೇ ಧ್ವನಿ!
ಹಿರಿಯ ನಟಿಯರಾದ ಸುಹಾಸಿನಿ, ವಿಜಯಶಾಂತಿ, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ ನಟಿ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆ ಸರಿತಾ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಟಿ, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆ ಸರಿತಾ
ದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಾಗ ನಟರೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತೆರೆಹಿಂದಿನವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ನಟಿ ಸರಿತಾ. ಇವರು 'ಅರ್ಜುನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯರಿಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್
ನಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಸರಿತಾ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಮಸ್. 1979ರಿಂದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಹಾಸಿನಿ, ವಿಜಯಶಾಂತಿ, ನಗ್ಮಾ, ರಮ್ಯಾಕೃಷ್ಣ, ಸೌಂದರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ 90ರ ದಶಕದ ಬಹುತೇಕ ನಟಿಯರಿಗೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ಗೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್
ಆಗ ಸರಿತಾಗೆ 42 ವರ್ಷ. ಆದರೂ 'ಇಂದ್ರ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 18ರ ಆರತಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಡಬ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರಲು ಸರಿತಾ ಅವರ ಧ್ವನಿಯೇ ಕಾರಣ.
ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೇದಿಯಲ್ಲಿ ನದಿಯಾಗೂ ಕೂಡ..
ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ 'ಅತ್ತಾರಿಂಟಿಕಿ ದಾರೇದಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನದಿಯಾ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದೂ ಸರಿತಾ ಅವರೇ. 'ದೃಶ್ಯಂ', 'ಅ ಆ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ನದಿಯಾಗೆ ಇವರೇ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವಿಷಯ ಟಿವಿ ಶೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು.
ಅರ್ಜುನ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅವಕಾಶ
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬುರ 'ಅರ್ಜುನ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸರಿತಾ ಮೊದಲು ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲವಂತೆ. ತಮಿಳಿನ 'ಜೂಲಿ ಗಣಪತಿ' ಚಿತ್ರದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತ್ರ ನೋಡಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಗುಣಶೇಖರ್ ಇವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಂತೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿತಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.