ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕೈದಿ ಜೊತೆ ಜೈಲಧಿಕಾರಿ ಲವ್: ಮದ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಾದ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ಜೋಡಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿ
ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಕೈದಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಇವರ ಸಂಬಂಧ, ಕೈದಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹದ ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿದೆ.
ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಮದುವೆ
ಮದುವೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಅದರಂತೆಯೇ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೈದಿಯ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ರೋಚಕ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ಮದುವೆಯ ರೋಚಕ ಸ್ಟೋರಿ ಇದಾಗಿದೆ.
ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕೈದಿ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸತ್ನಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಕೈದಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಜೈಲಿನೊಳಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಸತ್ನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಫಿರೋಜಾ ಖಾಟೂನ್, ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಾರಂಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಛತ್ತರ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಂಡ್ಲಾ ನಿವಾಸಿ ಸಿಂಗ್, 2007 ರಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಒಬ್ಬರ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ವಾರೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಫಿರೋಜಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂವಹನಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸ್ನೇಹವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ನಡೆಯಿತು ವಿವಾಹ
ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಮೇ 5 ರಂದು ಛತ್ತರ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಂಗ್ ವಿವಾಹ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವೈದಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪಠಣಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪದ ಮದುವೆ
ಖಾಟೂನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಅಂತರ್ಧರ್ಮೀಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಅವರು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ (ವಿಎಚ್ಪಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಬಹಾದೂರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ವಿದ್ಯುಕ್ತ 'ಕನ್ಯಾದಾನ' ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಜರಂಗದಳದ ಸದಸ್ಯರು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
ಜೈಲಿನವರ ಸಹಕಾರ
ಸತ್ನಾ ಕೇಂದ್ರ ಜೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈದಿಗಳು ಸಹ ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
