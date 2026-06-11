ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚ೦ದ್ರ ಪರಿವರ್ತನ ಯೋಗ.. ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖ೦ಡಿತ
Venus moon parivartan yoga 2026 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ಗ್ರಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ನೀಡುವ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಈ ತಿಂಗಳ 13, 14 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮೇಷ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದವರಿಗೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉನ್ನತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಶಿಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನ ಸಂಚಾರವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಫಲಪ್ರದವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನೂರು ಪ್ರತಿಶತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ
ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಧಿಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ, ನೀವು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಆದಾಯವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವಿವಾಹಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಶುಭ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರು ಉನ್ನತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣದ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.
ಮಕರ
ಐದನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶುಕ್ರನ ನಡುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದಾಯವು ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
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