ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾಡೋ ಈ ತಪ್ಪೇ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ; ಹಾಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ OK ನಾ..!?
ಮಹಿಳೆಯರ ಈ 'ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪು'ಗಳು ಸುಖ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಬಹುದು, ಎಚ್ಚರ!
ಸಂಸಾರ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಾವ್ಯವಿದ್ದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಮೂರು ಎಳೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಷ್ಟೂ ಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಎಂಬ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ದೋಣಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು.
ಆದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಈ ಸುಂದರ ದೋಣಿಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿಬಿಡಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಂದನವನವಾಗಿಸಲು ಅಥವಾ ಒಡೆಯಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಗಂಡನ ಮನಗೆಲ್ಲಲು ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೈಡ್!
1. 'ಅನುಮಾನ' ಎಂಬ ವಿಷಸರ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನ ಸೇರದಿರಲಿ:
ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ತರುವ ಮೊದಲ ಶತ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು 'ಅನುಮಾನ'. ಗಂಡ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರದ್ದೋ ಫೋನ್ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಶಂಕಿಸುವುದು ಸಂಸಾರದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ನುಂಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅನುಮಾನದ ಬೀಜ ಒಮ್ಮೆ ಬಿತ್ತಿದರೆ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಅರಮನೆಯನ್ನೇ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಂಡನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೇ ಹೊರತು ಶಂಕೆಯಿಂದಲ್ಲ. ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.
2. 'ಹೋಲಿಕೆ'ಯ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಬೇಡಿ:
"ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಕಾರು ತಂದರು", "ಅವರ ಗಂಡ ಅವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕೊಡಿಸಿದರು", "ಅವರು ಫಾರಿನ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದರು" - ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಮಾತಾಡುವುದು ಪುರುಷರ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ (Ego) ಪೆಟ್ಟು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
3. ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ:
ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಒಡವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸೆ ಪಡುವುದು, ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಾಗಿ ಹಠ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ 'ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಸಾಕು' ಎಂಬ ಸ್ವಾರ್ಥದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ-ಅಂತಸ್ತಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಡನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ಒಲಿದು ಬರುತ್ತದೆ.
4. ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡ:
ಗಂಡ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪದೇ ಪದೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರೆದಂತೆ ದೂರುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈಯುವುದು ಅವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಿಂದ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತು, ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆ, ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಗುವುದೇ ಜೀವನ. ದಾಂಪತ್ಯ ಎಂಬುದು ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ಪಯಣವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಜಾಗವಿರಬಾರದು. ಹೆಂಡತಿಯಾದವಳು ಗಂಡನಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಹೊರೆಯಾಗಬಾರದು. ಪ್ರೀತಿ ಹಂಚಿ, ಸುಖ ಸಂಸಾರ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!
