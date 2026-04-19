ಈ ರಾಶಿಗೆ 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬಂಪರ್ ಅದೃಷ್ಟ, ಶುಕ್ರನಿಂದ ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಪತ್ತು
Shukra gochar ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾದ ರೋಹಿಣಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಶುಕ್ರ
ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರನು ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:08 ಕ್ಕೆ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೇ 8 ರವರೆಗೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ನಂತರ, ಅದು ಮೃಗಶಿರ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ತನ್ನದೇ ಆದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನ ಈ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇತರ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಶುಕ್ರನು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ವಿವಾಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಲವಾದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯವರಿಗೆ, ಶುಕ್ರನು ಜಾತಕದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಂಚಾರವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ
ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಐದನೇ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹೆಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
