Savings Tips : ಕಪಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಈ ರೀತಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ… ತಲೆ ಬಿಸಿನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ
Savings Tips : ಪ್ರತಿ ಜೋಡಿಗಳ ಟೆನ್ಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಳಿತಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಎಂದು. ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಣ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರಾಮವಾಗಿರಬಹುದು.
20% ರೂಲ್
- ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜಂಟಿ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು 20% ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
- ನೀವಿಬ್ಬರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ.
- ನೀವಿಬ್ಬರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ 50 ಸಾವಿರ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ.
- ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಐಡಿಯಾ
EMI ರೆಡಿ ರೂಲ್
- ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿತಿಂಗಳು EMI ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು?
- ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅಂದರೆ ಕಾರು, ಮನೆ, ಲೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನಿಮ್ಮ EMIಯು ನಿಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಆದಾಯದ 25% -30% ದಾಟದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದರಿಂದ ಹಣದ ಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ
- 6 ತಿಂಗಳ ಒಟ್ಟು ಮನೆಯ ಖರ್ಚುಗಳು (ಬಾಡಿಗೆ + EMI + ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು+ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು)
- ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು = 60,000 ಆಗಿದ್ರೆ
- ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ = -3, 60,000 ಆಗಿರಬೇಕು.
ಇದರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೋದು ಹೇಗಂದ್ರೆ?
- ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಜಂಟಿ ಆದಾಯ = 1,20,000
- 20% ಉಳಿತಾಯ = ತಿಂಗಳಿಗೆ 24, 000
- ತಿಂಗಳ EMI =30,000 ರಿಂದ 35, 000 ದಾಟಬಾರದು
- ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ = 3,60,000
ಕಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್
- ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ
- SIP's: 40%
- ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫಂಡ್ : 30%
- ಇನ್ಶುರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ : 20%
- ಟ್ರಾವೆಲ್/ಗುರಿ/ಫಂಡ್ : 10%
ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ.?
ಯಾವ ಜೋಡಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಹಣದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ? ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
