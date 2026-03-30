ಇವ್ರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು: ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಸೆ
ನಟಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರು ನಾಯಕರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಇವರೇ ನೋಡಿ!
ಮಗಳೇ ಎಂದವರ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ರನ್ನು ಮಗಳೇ ಎಂದು ಬಾಯ್ತುಂಬ ಕರೆದಿದ್ದರು ಸೈಫ್. ಕೊನೆಗೆ ಕರೀನಾ ಅವರನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆರಡು ಮಕ್ಕಳ ಅಪ್ಪ ಆದವರು ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್. ಸದ್ಯ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಖಾನ್, ಸೈಫ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ನಟಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಟಿಯ ಆಸೆ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ!
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈಕೆಗೆ 'ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ' ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾಗ ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ 'ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ' ಎಂದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಕರೀನಾ, 'ನೋಡಿ ನಾನು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು. ನನ್ನ ಅಪ್ಪ, ಅಜ್ಜ ಈಗ ಗಂಡ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ (Saif Ali Khan) ಎಲ್ಲರೂ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು. ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ (Political) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲ ಎಂದಿದ್ದರು.
ರಾಹುಲ್ ಯಾಕೆ?
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಅವರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದಿದ್ದರು. 'ನಾನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ' ಇದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟ
ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದ ಮಾತಾಯಿತು. ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕರೀನಾ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ನ್ಯೂಸ್ ಇವರ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆಗ ಕರೀನಾ ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಈ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೇರಾನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಈಗಲೂ ನನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನನಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಆಸೆ. ಅವರನ್ನು ಆತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ (Prime Minister) ನೋಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು?
ಅಂದಹಾಗೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್, 2012 ರಲ್ಲಿ ನಟ ಸೈಫ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಸೈಫ್ಗೆ ತೈಮೂರ್ ಮತ್ತು ಜಹಾಂಗೀರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕರೀನಾಗೆ 45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಸೈಫ್ಗೆ 55 ವರ್ಷ. ಕರೀನಾಗೂ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಸೈಫ್ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. 1991ರಲ್ಲಿ ಇವರ ಮದುವೆ (Wedding) ನಡೆದಿತ್ತು, 2004ರಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ (Divorce) ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು.
