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- ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ: ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆ, ಮುದ್ದಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ!
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ: ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆ, ಮುದ್ದಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ!
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತದ 'ಪೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್' ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೆಕ್ಕಿನ ಆಹಾರದ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಶ್ವಾನ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ
ಸ್ವಂತ ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಮನೆ ಕಾಯಲು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಇಲಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕದೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗುವಿನಂತೆ, ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿಗುರೊಡೆದಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ತರವಾದ 'ಪೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ'ಗೆ (Pet Revolution) ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ 'ಬೆಂಗಳೂರು' ಈಗ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ!
ಪ್ರಮುಖ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ 'ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್', ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಜೂನ್ 2025 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2026 ರವರೆಗೆ) ದೇಶದ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ ವರದಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರದಿಯು ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮದ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ರೋಚಕ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು!
ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮನಸಾರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾಡುವ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 66ರಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಕೇವಲ ಅವುಗಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ! ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಆಟಿಕೆಗಳು, ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿಗಳು (Treats) ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕ (Grooming) ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ನಗರಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ.
ತಿಂಡಿ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗುರುಗ್ರಾಮವೇ ಫೇವರೆಟ್:
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ 'ಟ್ರೀಟ್ಸ್' ಅಥವಾ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿಯ ಉಪನಗರವಾದ ಗುರುಗ್ರಾಮ (ಗುರ್ಗಾಂವ್) ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬುಕ್ ಆಗುವ ಪ್ರತಿ 100 ಆಹಾರದ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ 37 ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಕೇವಲ ವಿಶೇಷ ತಿಂಡಿಗಳದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.
ಶ್ವಾನ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟಾಪ್; ಬೆಕ್ಕಿನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ನಂಬರ್ ಒನ್!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕು ಪ್ರಿಯರ ನಡುವೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪೈಪೋಟಿ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಡರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಆಗುವ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಪಾಲು 'ಬೆಕ್ಕಿನ ಆಹಾರ'ದ್ದೇ (Cat Food) ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ರಾಜಧಾನಿ: ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಿಸುವ ನಗರವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರಗಳಿವೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ: ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರದಲ್ಲಂತೂ ಬೆಕ್ಕುಗಳದ್ದೇ ಹವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಆಗುವ ಪ್ರತಿ 10 ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಬೆಕ್ಕಿನ ಆಹಾರದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತವೆ!
ನಾಯಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಸ್ವರ್ಗ ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಆರ್ಡರ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 'ಶ್ವಾನ ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು' (Dog Lovers) ಹೊಂದಿರುವ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಶಾಂಪೂ, ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಡಯಟ್ ಫುಡ್ಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು!
ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಊಟ-ತಿಂಡಿಯ ಮೆನು ಹೈ-ಫೈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ (Search ಪದ) ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ:
ಡಾಗ್ ಶಾಂಪೂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ: ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ 'ಡಾಗ್ ಶಾಂಪೂ' ಎಂಬ ಪದದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 600ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಮಾಲೀಕರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ.
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್: ನಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಗಳ ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಶೇ. 245ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಡಯಟ್: ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಯೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಧಾನ್ಯರಹಿತ (Grain-Free) ಆಹಾರಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 152ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಾಣಿಗಾಗಿ 60 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ದಿಲ್ಲಿ ಮಂದಿ!
ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೇಮಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60,957 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಲಗಳಿಗೂ ಬಂತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
ಕೇವಲ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಮೊಲಗಳನ್ನು ಸಾಕುಲು ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಆಹಾರದ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 178 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಮೊಲದ ಆಹಾರದ ಆರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 130ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಿವೆ ಟಿಯರ್-2 ನಗರಗಳು!
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಈ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಹಂತದ (Tier-2 & Tier-3) ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಈ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶೇಕಡಾ 96ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗುವಾಹಟಿ, ದಿಬ್ರುಗಢ, ಮೀರತ್, ಮಧುರೈ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ನಗರಗಳು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಆಶ್ರಯ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಣ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
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