ಗಂಡ- ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹುಟ್ಟಲು ಇದೇ ಕಾರಣ
Extra marital affairs husband wife due to these reasons ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ದೂರವಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧವು ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ದಂಪತಿಗಳು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾಕೇ ಗೊತ್ತಾ?
ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ
ಮದುವೆಯು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಬಂಧವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಡೆಯುವುದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯ ನಂತರ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದಂಪತಿಗಳು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಕಾರಣವೇನು? ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹವೆಂದು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಂದರೆ ಸಂಗಾತಿ ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಈ ಪದವನ್ನು ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮದುವೆಯು ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಆಗದಿರುವುದು
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಕೊರತೆಯು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಗ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಣಯದ ಕೊರತೆ
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರನ್ನು ಪರಸ್ಪರರಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
