ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು WIFE ಎಂದು ಕರೆಯೋದ್ಯಾಕೆ? ಇದರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ?

ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆಯಾದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಅರ್ಧಾಂಗಿನಿ, ಅವಳನ್ನು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ, ಬೆಟರ್ ಹಾಫ್, ವೈಫ್, ಪತ್ನಿ, ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯರ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರುವ ಶಬ್ಧ WIFE., ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು WIFE ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಉಗಮವಾಯಿತು? ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ?

ಹೆಂಡತಿ ಎಂದರೇನು? ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಕಿ ಎನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತುಇದನ್ನು ಓದಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನಪ್ಪಾ ಇವ್ರಿಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇದ್ಯಾ? ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಂಥಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಪದದ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು (meaning of the word Wife) ತಿಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವಿರೇ?

ಹೆಂಡತಿ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವೇನು?

ಆಕ್ಸ್ ಫರ್ಡ್ ನಿಘಂಟಿನಲ್ಲಿ WIFE ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ 'the woman that somebody is married to' ಎಂದರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು WIFE ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು? ಆದರೆ ಈ ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು.