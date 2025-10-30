Married Man affair: ಈ ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳೊಂದಿಗೆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆಯು ಇಂತಹುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ದೂರವಾದವರು ಮತ್ತೆಲ್ಲೋ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದರು. ಅದೇ ಹಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಣಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವವನ್ನೇ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಕರಣವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತು.
1980 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದರು. ಆದರೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದವು. ಅವರ ಜೀವನವು ಬದಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ವಿಧಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅವರು 2023 ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅವರು ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದರು.
ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ
ಈ ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಜುಲೈ 24 ರಂದು ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವನ ಗೆಳತಿ ಕೊಠಡಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದನು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಳೆದರು. ಆದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯತಮ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿದ್ದನು. ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಭಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ, ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಹೋದಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಂಡು ಕೋಣೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಳು. ಆದರೆ ಬಾಗಿಲು ಒಳಗಿನಿಂದ ಲಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಗಾಬರಿಗೊಂಡ ಅವಳು ತಕ್ಷಣ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಳು. ಅವರು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ಅವನು ಆಗಲೇ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದನು. ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಲು ಅವಳು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾದ ನಂತರ, ಅವರು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವನು ಈಗಾಗಲೇ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿತು. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ದಂಗಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಆಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದರು, ಆಕೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೇ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶ
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೆಳತಿಗೆ ಸುಮಾರು 67 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಭಾರಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಅವಳು ಭಯದಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರೆ ಅವನನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆಕೆಯ ಅನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು 7.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿತು.
ಈ ಘಟನೆಯು ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ, ದುರಂತ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.