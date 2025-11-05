- Home
Chanakya Niti: ಈ 7 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ, ಎಷ್ಟೇ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ರೂ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ
ತತ್ವಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ, 'ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ'ದ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತತ್ವಗಳು ಅಂದಿನಂತೆಯೇ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಚಾಣಕ್ಯರು ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಡೆಸಬಹುದು.
ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ
ಇಂದಿನ ಬ್ಯುಸಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ದಿನವೂ ಇರಬಾರದು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಸೂರು ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ಕನಸು. ಹಾಗೆಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು. ಹೌದು. ಒಂದು ದಿನವೂ ಇರಬಾರದ ಏಳು ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀಮಂತರು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವೂ ವಾಸಿಸಬಾರದು.
ಅದೇ ಶ್ರೀಮಂತರು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರ ಬಳಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡದವರಲ್ಲಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜನರು ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವರ ಬಳಿ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಭಯ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು, ಈ ಲೋಕ ಮತ್ತು ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಭಯ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಜನರು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಭಯಪಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಗಳಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಅವರು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬಾರದು. ವೈದ್ಯರು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಠಾತ್ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು.
ನೀರಿನ ಮೂಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ನೀವು ಮನೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮೂಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯನ್ನು ನದಿ ಅಥವಾ ಕೊಳದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಇದು ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವಾತಾವರಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಉಳಿಯಬಾರದು.
ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ
ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಇಲ್ಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಉಳಿಯಬಾರದು.