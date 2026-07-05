Chanakya Niti: ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಈ 4 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಾ..ಉತ್ತಮರೇ?
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಧೈರ್ಯ
ಮಹಿಳೆಯರು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣವೂ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ
ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಲ್ಲರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
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