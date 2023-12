ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡ್ತಿ SORRY ಕೇಳಲೇಬಾರದು!

ಜಯಾ ಕಿಶೋರಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ದಾರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.



ಯಾವಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು? (When to ask sorry)

ಬೇಗನೆ ವಿವಾದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಜನರು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದರೆ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದರೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ, ಜಗಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪ, ಮುನಿಸು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಗಳವನ್ನು ಕೆದಕಿ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.