- Home
- Life
- Relationship
- ಈ 4 ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ!
ಈ 4 ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ!
Female Zodiac Signs ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, 4 ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
14
Image Credit : Getty
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ಲುಟೋ ಗ್ರಹದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಇವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರ ದೇಹ ಭಾಷೆ, ಮಾತಿನ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಗಳಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಹಿ ಸತ್ಯವಾದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
24
Image Credit : Getty
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳುವ ಸುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳನ್ನು ಇವರು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿವರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ನೀವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇಂದು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಏನನ್ನೋ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು, ಇವರಿಗೆ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಳಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
34
Image Credit : Getty
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಸೌಮ್ಯರು ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ. ಇವರು ಇತರರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರ ಆರನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಲಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಇವರ ಒಳಮನಸ್ಸು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಡಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ವಂಚನೆಯನ್ನು ಅರಿತರೆ ಇವರು ಮೌನವಾಗಿ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆಯೇ ಹೊರತು, ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
44
Image Credit : Getty
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಜಮನೆತನದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೇ ಇವರ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಇವರ ಬಳಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ತಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನ ಎಂದು ಇವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೆ, ಇವರ ಕೋಪ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಂತೆ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮೆರೆಸುವ ಇವರು, ವಂಚನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
Latest Videos