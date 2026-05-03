Zodiac Politics: ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಟಾಪ್ 3 ರಾಶಿಗಳಿವು!
Astrology ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ (ಮೇ 4) ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವ ಟಾಪ್ 3 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
Image Credit : AI
ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು?
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚುನಾವಣಾ ಹಬ್ಬ ಈಗ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ. ಒಟ್ಟು 234 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಮತದಾನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಮತಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಾಳೆ (ಮೇ 4) ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಯಾರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ? ಡಿಎಂಕೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ? ಅಥವಾ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವುದೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಟಿವಿಿಕೆ ಏನಾದರೂ ಪವಾಡ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಕಾರಕ ಸೂರ್ಯ, ಶನಿ ಹಾಗೂ ಧೈರ್ಯ ಕಾರಕ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಬಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಲಿರುವ ಟಾಪ್ 3 ರಾಶಿಗಳೆಂದರೆ ಮೇಷ, ಸಿಂಹ ಮತ್ತು ಮಕರ.
Image Credit : Asianet News
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮಂಗಳನನ್ನು ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಅಂಜದ ಸ್ವಭಾವದವರು. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಉಚ್ಚನಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಶುಭ ದೃಷ್ಟಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಠಾತ್ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇವರು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆಯೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯುವಕರ ಬೆಂಬಲ ಇವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.
Image Credit : Getty
ಮಕರ ರಾಶಿ
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತಳಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯಲು ಶನಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶನಿ ಭಗವಾನ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಜನಬೆಂಬಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಿಂದಾಗಿ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಇವರು ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : Getty
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ. ಮೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಹುದ್ದೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇವರ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಜನರ மத்தியில் ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಭಾವ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದೆ.
