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- ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸುಂದರ ಸಂಗಮ , ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸುಂದರ ಸಂಗಮ , ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಜಾಗವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕು, ನೆನಪುಗಳಿರಬೇಕು. ಮನೆಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಣಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಮನೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ.
ಸಿಂಧು ಮನೆಗೆ ಫರಾ ಖಾನ್ ಭೇಟಿ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಫರಾ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕ ದಿಲೀಪ್ ಜೊತೆ ಫರಾ, ಸಿಂಧು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರುವ ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಲವು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸುಂದರ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪತಿ ವೆಂಕಟ ದತ್ತ ಸಾಯಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಧು ಅವರ ಮದುವೆ 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಮುಂಭಾಗದ ಬಾಗಿಲು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಫರಾ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಂಧು, ಅವರ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಮುದ್ದಿನ ಸಾಕು ನಾಯಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಮನೆ ಒಳಾಂಗಣ
ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸುಂದರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು, ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಗ್ಗುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ ಹಾಲ್ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಗೋಡೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು-ಬಿಳುಪು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಸಿಂಧು ಅವರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣಗಳ ಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಜಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಾದಿಯಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಸಿಂಧು ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಸಾರುವ ಪುಟ್ಟ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಂತಿದೆ. ಮನೆಯ ಇತರ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಲಂಕಾರಗಳೂ ಅಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಬೋಹೋ ಶೈಲಿಯ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್
ಮನೆಯ ಹಾಲ್ನಿಂದ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನೆಲದಿಂದ ಚಾವಣಿಯವರೆಗೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮೃದುವಾದ ಪಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಣ್ಣಗಳೇ ಈ ಕೋಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಆರಾಮದಾಯಕ ಸೋಫಾಗಳು, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣದ ಹೊದಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಸೂತಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಕುಶನ್ಗಳು ಕೋಣೆಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಅತಿಯಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಕೆಲವೇ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉದ್ದನೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೂಡ ಕೋಣೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಹಾಭಾರತದ ಪಾತ್ರಗಳಿರುವ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್
ಸಿಂಧು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತು ಎಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್. ಗಾಜು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬಲ್ನಿಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿರುವ ಈ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಕೌರವರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕಾಯಿಗಳಿವೆ. ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮನೆಯ ನಡುವೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾಕೃತಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಅತಿಥಿಗಳ ಗಮನವನ್ನೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಜಾಗವಲ್ಲ, ಮನೆಯವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸ್ಥಳವೂ ಹೌದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ.
ಮರದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್
ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಮರದ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುರ್ಚಿಗಳ ತಿಳಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಮೆತ್ತನೆಯ ಆಸನಗಳು ಗಾಢ ಮರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಇದ್ದು, ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಿನಿಶ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮರದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಮನೆಯ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಳವಾದ, ಆಧುನಿಕ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈಜುಕೊಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಗಾರ್ಡನ್
ಸಿಂಧು ಅವರ ಮನೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಈಜುಕೊಳ ಮತ್ತು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗಾರ್ಡನ್. ಡೈನಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಿಂದಲೇ ತೆಳುವಾದ ಪರದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನ ಈಜುಕೊಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಹೊರಗಿನ ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈಜುಕೊಳದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಸೋಫಾಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಳವಿದೆ. ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಜು, ಮಾರ್ಬಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳ ನಡುವೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣದ ನಡುವೆ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪಿ.ವಿ. ಸಿಂಧು ಅವರ ಮನೆ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರಿನ ಸುಂದರ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
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