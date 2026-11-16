ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶ್ರುತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು, ಸುಹಾಸಿನಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ನಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಎಂದ ಸುಹಾಸಿನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಯಾವಾಗ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್!
ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ (Shruti Haasan) ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಂಬಂಧಿಕರೂ ಆಗಿರುವ ನಟಿ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರು ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಶ್ರುತಿ ನೀಡಿದ ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. 'ನೀವು ಯಾವಾಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ?' ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಅವರ ಮಾತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್, ಕೇವಲ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಆರೋಗ್ಯ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಎದುರಿಸುವ ತಾರತಮ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಚ್ಚುಮರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ನೇರ ನಿಲುವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಮಾತು
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಮಣಿರತ್ನಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಮಾತು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಸುಹಾಸಿನಿ, 'ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ?' ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರಿಸುವ ಬದಲು, 'ನೀವು ಯಾವಾಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ?' ಎಂದು ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ತುಣುಕು ಇದೀಗ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯ ವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಿಂದ ಇಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಬೆಂಬಲ!
ಇದೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಶ್ರುತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು, ಸುಹಾಸಿನಿ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಸೇರಿದಂತೆ ತಂದೆಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳು ನಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದನ್ನೂ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಭಿನಯದ 'ಆಕಾಶಂ ಲೋ ಒಕ ತಾರಾ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ನಡುವೆಯೇ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.